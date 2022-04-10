▲ 【上海疫情】上海道路被封致物資短缺 網傳京東CEO徐雷解話：「這不是一個企業可以做的了」

內地疫情未見平息，多個省市傳出關閉高速路口消息，網上流傳高德地圖截圖顯示，北京周邊、江蘇省和珠三角一帶很多高速公路處於多點封閉狀態。

上海新一波疫情仍在蔓延，嚴謹的封城措施下，上海居民面臨肉、菜、蛋等生活物資匱乏，即使支援物資陸續抵達上海，但物流短缺讓「搶菜」問題遲遲未能解決。

有內媒報道指，京東 （09618） CEO 徐雷上週五（8日）在朋友圈發文解話稱，京東在抗疫救援方面，「從來不惜力，從來不算賬」，也願意用自己最擅長的供應鏈能力高效支援任何需要的城市。而且，貨物不是問題、運力不是問題，如何能夠保障貨物從庫房發出，通過分撥、中轉到達城市的各個配送站、到社區，這裡面京東可以保證自身的高效運作，但特殊情況下，有些事情不是京東可以自己解決的。

圖看網上流傳徐雷朋友圈

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徐雷解話京東上海市內庫房被封後 來往崑山主庫道路被封

網上流傳的徐雷進一步在朋友圈發文的截圖，徐雷表示：「現時運營的壓力很大，昨天晚上上海幾百萬訂單，而庫房解封，車輛車證乃至到街道都需要疏通卡點，政府已經高度重視了，就看層層落實了。」

徐雷又稱：「上海疫情初期，市內庫房被封，當時京東還可以用崑山主庫群支援（上海訂單是以崑山為主），以及全國公司庫房支援，都已經不算賬了，但道路被封，進不去，最後徹底癱了。」

上海道路被封了 徐雷：這不是一個企業可以做的了

徐雷表示，崑山庫區後來也被封了，江蘇到上海的道路被封了，這已經不是一個企業可以做的了，「所以最後上海的小哥自發去支援社區了，公司都沒有要求，因為他們領著京東工資沒事幹，自己也不舒服」。

徐雷又稱，各地疫情管控標準不一，而且層層加碼，而符合各地政府規定是企業的義務。

「經常進去十個貨車司機就吃掉十個貨車司機，這是消耗戰」

徐雷稱：「只做抗原都算不錯的了，首先你要有車證，沒有車證根本出不去進不來，其次，各地政府要求不一樣，經常進去十個貨車司機就吃掉十個貨車司機，這是消耗戰啊，我們連合作夥伴的貨車司機都調動了，但這種消耗戰受不了。」

徐雷坦言，地方政府和部門可能對「供應鏈」的理解不到位，政府一定要知道什麼是保民生，不是環衛、衛生、公安這些公共部門才是民生，不是只有國企才是保民生，不是品牌商願意供貨就是保民生，「供應鏈條上的關鍵點一旦斷掉，啥都沒有，商品在庫房、蔬菜在地裡」。

徐雷：如果現在已經囤一個月貨 說明你具有很強底線思維能力

徐雷最後提到，不是為了賣貨，「大家一定先把自己，自己的小家管好，有底線思維，到時候才能不給政府添麻煩。」

徐言直言：「如果現在已經囤了一個月的貨，說明你具有很強的底線思維能力，如果是14天的貨，基本基本，7天的貨，還算有，現在還沒有，那就是得過且過及時行樂，到時候哭天喊地發朋友圈哀嚎吧。」

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