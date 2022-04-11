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【私人銀行】花旗私銀：首季私募基金在內另類投資銷售飆3倍　冀今年在港招聘至少100人

Hot Talk 07:00 2022/04/11

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【私人銀行】花旗私銀：首季私募基金在內另類投資銷售飆3倍　冀今年在港招聘至少100人

今年首季投資市場充斥不確定性，包括美國加息、地緣政治事件等，且有疫情等因素。花旗私人銀行香港市場主管葉志豪接受訪問時表示，疫情影響了花旗香港私人銀行客戶對投資產品的取態，客戶在私募基金、對沖基金、外匯等反應十分好，今年首季，包括私募基金、對沖基金在內的「另類投資」，銷售額按年增加3倍，外匯收入亦增約19%。他並透露，希望今年該家私銀會在香港招聘至少100人。

目前要成為花旗私人銀行的客戶，需擁有至少500萬美元流動資產。葉志豪表示，該私銀的投資組合經理會與客戶見面溝通，按客戶的要求，例如因宗教而不能投資某些資產，而度身訂做投資服務。該私銀亦可讓客戶投資私募基金，協助他們捕捉一些未來18至24個月會上市的公司的投資機會。

客戶首季增加留意私募基金

他認為，今年確是供客戶以私募基金形式投資尚未上市公司的好時機，因市況欠佳時，議價空間大，首季客戶都多了留意私募基金；此外，該家私銀提供超過40隻由第三方管理的對沖基金，首季因市場不確定性多，市場波動大，客戶希望可利用對沖基金增加回報，故首季該家私銀的「另類投資」銷售增長許多。他表示，3月過後，客戶投資熱衷程度回復了許多，相信是因為客戶覺得市場已適應加息，更有客戶冀吸納一些估值較平的港股，希望私銀先行準備投資組合供客戶參考。

他指出，私銀的工作包括要向客人分析，短至未來3個月，長則甚至3年，有何產品切合市場，而目前市場都預期加息持續，故在債券產品方面，提議客戶選取有浮動收息元素的債券投資。股票方面，亦因應客戶的要求，私銀既要預測將來會投資哪些大型板塊，亦準備揀選股票的投資組合供客戶參考，他直言客戶上月已對股票提高興趣。

去年度私人銀行收入超出目標

談到去年花旗香港私銀表現，葉志豪表示，去年度收入超出該行目標，投資基金銷售按年增7倍，他並展望今年投資收入會較去年有增長。他指，去年該私銀在香港招聘逾100人，今年亦會再招聘多100人，首季招聘理想，進度較所預想提早達到。他坦言：「現時一個人真的做不了這（私銀）生意，客人亦需要我們有不同專才以配搭。」並指曾與客人開會，要有6至7名專才一同出席。他稱不便透露私銀員工數目，但指出最近「要租多層樓，因為（否則）不夠坐，真是多了很多人」。

相關文章：

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【2022展望】花旗私銀：美股急跌後或見小反彈　中國內房債務未完拖累金融股表現

記者：胡學能

 

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