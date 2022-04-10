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【交通優惠】九巴會員專享 「九巴月票」買3送1優惠　獲政府交通津貼後　平均價低至409元

理財智慧 19:44 2022/04/10

分享：

九巴推出「九巴月票」買3送1優惠，推廣期內購買並生效首張九巴月票，其後無間斷續購月票3次，完成登記，可享780元八達通回贈，相等於「買三送一」優惠。每張九巴月票原價780元，計及有關優惠及政府交通津貼，九巴月票平均價低至409元。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【MPF】駿隆: 強積金今年首季見紅  3月人均蝕逾3,200元 年初至今強積金市場總虧損逾740億元【見下頁

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由即日起至4月24日，合資格的「club1933」會員以已登記「club1933」的八達通卡或八達通產品，連續購買4張九巴月票，可於第4張九巴月票生效日後10個工作天後，獲享780元八達通回贈。

詳情如下：

隨著政府於4月7日推出新一輪電子消費券計劃，加上政府公共交通費用補貼計劃，於5月1日起，調低領取門檻至200元，若按購買4張九巴月票，成功獲取780元回贈及政府交津，平均每張月票只需409元。

club1933會員須由即日起至4月30日，進入App1933內的會員專頁，登記參與是次優惠活動。

同場加映：【iM Cafe】第二季以守為攻 10大值得留意港股

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撰文 : 陳楚琨

公共交通費用補貼計劃 經濟 補貼 九巴 交通津貼 香港 八達通 交通
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