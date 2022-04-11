碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒

英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn上周六（9日），與美國女演員Nicola Peltz成婚。英媒報導指，碧咸與妻子維多利亞曾寫信邀請威廉王子與凱特出席婚禮，但遭二人禮貌拒絕。雖然威廉王子與凱特無法參與，但仍祝一對新人美滿幸福。

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碧咸（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）大仔Brooklyn上周六在美國佛州棕櫚灘迎娶女演員Nicola Peltz，一眾賓客星光熠熠，為婚禮生色不少。碧咸夫婦於2011年獲威廉王子（Prince William）與凱特（Kate Middleton）邀請參加婚禮，如今大仔結婚，亦打算邀請威廉夫婦前往美國出席。

碧咸身邊人士透露，他們寫信邀請威廉二人，但卻被威廉與凱特禮貌拒絕，但祝願Brooklyn與Peltz新婚快樂。

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碧咸大仔婚禮賓客名單曝光 全場眾星雲集 【下一頁】

素來與碧咸夫婦友好的哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）有出席Brooklyn婚禮，梅根經常被拍得穿著維多利亞設計的時裝，碧咸夫婦於2018年亦獲邀參加哈里在英國溫莎堡舉行的婚禮。

但消息人士反駁，指碧咸與威廉凱特的關係遠比哈里二人深厚，亦是碧咸夫婦點名選擇的婚禮嘉賓；哈里夫婦並非他們指定賓客。

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責任編輯：郭麗明