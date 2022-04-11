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【上海疫情】長城汽車：零件供應商受疫情波及、強調無停產　早市股價曾跌15%

股市 11:55 2022/04/11

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【上海疫情】長城汽車：零件供應商受疫情波及、強調無停產　早市股價曾跌15%

上海疫情仍未見頂，當地「封城」防疫措施未有大改，長城汽車 （02333） 回應內媒查詢時稱，受上海、江蘇、吉林等多地疫情影響，長城汽車多家零件供應商受到波及，導致工廠產能受限。長城汽車強調，工廠目前未出現停產，正與供應鏈夥伴合作，積極解決相關問題，盡力將影響降至最低。

長汽今早股價最多跌15%，低見10.32元，最新跌11%，報10.8元，成交近6億元。

長汽3月新能源車銷量增15%

長汽較早前公布3月銷售數據，新能源車銷售15,057輛，按年增加2,004輛或15.4%。銷量總計100,930輛，按年跌9,806輛或8.9%，各品牌中，哈弗品牌銷售最佳，達54,534輛，惟按年仍跌18.8%。

總計首季，長汽新能源車銷售35,403輛，按年增4,676輛或15.2%。銷量總計283,500輛，按年跌55,298輛或16.3%。哈弗品牌銷量166,756輛，按年跌55972輛或25.1%。

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港股 長城汽車（02333）
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