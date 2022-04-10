【上海疫情】京東調配首批約2000名快遞員　保障上海營運派送　餓了麼2800名騎手重返崗位

▲ 【上海疫情】京東調配首批約2000名快遞員 保障上海營運派送

上海新增本土新冠肺炎確診個案1006例和無症狀感染個案23937例，今日上海新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，京東 （09618） 副總裁王文博被問及食品、母嬰、藥品等供應方面能否滿足、封控期間能否及時配送到市民手裡等問題，王文博表示京東聚焦民生物資，重點加大食品、母嬰、藥品等物資的供應力，並調配首批約2000名「快遞小哥」，保障上海一線運營和派送。

王文博稱，通過全國緊急調撥，目前首批重點保障物資已經通過京東物流專人專車運抵上海，包括超8萬件母嬰物資，比如嬰幼兒奶粉、紙尿褲，超10萬件藥品及防疫物資，還有10噸來自新疆的羊肉等。除了送達消費者手中，部分奶粉還送到上海兒童醫學中心，後續京東將繼續捐贈配送方艙醫院所需要的營養奶粉和紙尿褲等物資。

送不到、送得慢？ 王文博：京東與外界一樣著急

對於上海目前出現「送不到」「送得慢」情況，王文博表示，京東與外界一樣著急，在嚴格遵守疫情防控要求的前提下，盡全力為大家多送貨、快送貨。京東物流加大運力投入並大量使用智能物流技術提高效率，調配了首批約2000名快遞小哥，為上海一線提供運營保障和物資派送服務，同時調運最新的第五代無人智能快遞車，在封控區域開展無接觸配送。後續還將持續追加無人車。

此外，阿里巴巴 （09988） 旗下餓了麼資深副總裁肖水賢在發布會上介紹，過去一周，餓了麼已新增2800名騎手重返崗位，努力解決最後1公里、最後1百米配送瓶頸。

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