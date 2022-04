【入主推特】馬斯克對Twitter Blue有新「建議」　想用狗狗幣支付訂閱費？

Tesla(特斯拉)行政總裁馬斯克(Elon Musk)擁有Twitter9.2%股份,成為的最大單一股東後,後獲將任命為董事會成員。作為Twitter的愛好者,他似乎對訂閱版本Twitter Blue有自己一套建議,包括減價、禁廣告,更希望可以以狗狗幣支付訂閱費。

馬斯克在上同二被任命為Twitter董事會成員,他表示自己十分期待與董事會合作,以「在未來幾個月內對Twitter做出重大改進」。

馬斯克在星期六發出一系列推文,建議Twitter Blue不應該有廣告,並將訂閱價格降至每月2美元,要一次過付費12個月。他更問:「也許甚至可以選擇用狗狗幣付款?(“Maybe even an option to pay in Doge?”)」

Twitter Blue於去年6月推出,是這Twitter的首個訂閱服務,付費的用戶可以獲得更多功能,如撤回推文、定制的Twitter應用程序圖標,和添加書籤等功能。而Twitter Blue僅在美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭提供服務。

