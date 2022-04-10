  • 25°C
香港時間 : 2022410日 (日) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【入主推特】馬斯克對Twitter Blue有新「建議」　想用狗狗幣支付訂閱費？

理財智慧 19:20 2022/04/10

分享：

Tesla（特斯拉）行政總裁馬斯克（Elon Musk）擁有Twitter9.2%股份，成為的最大單一股東後，後獲將任命為董事會成員。作為Twitter的愛好者，他似乎對訂閱版本Twitter Blue有自己一套建議，包括減價、禁廣告，更希望可以以狗狗幣支付訂閱費。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

馬斯克在上同二被任命為Twitter董事會成員，他表示自己十分期待與董事會合作，以「在未來幾個月內對Twitter做出重大改進」。

【延伸閱讀】【美股焦點】Elon Musk持9.2%被動股權   Twitter盤前大漲24% 【見下頁

馬斯克在星期六發出一系列推文，建議Twitter Blue不應該有廣告，並將訂閱價格降至每月2美元，要一次過付費12個月。他更問:「也許甚至可以選擇用狗狗幣付款？(“Maybe even an option to pay in Doge?”)」

【第五波疫情】疫情降溫  花旗推薦8隻重啟經濟受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

Twitter Blue於去年6月推出，是這Twitter的首個訂閱服務，付費的用戶可以獲得更多功能，如撤回推文、定制的Twitter應用程序圖標，和添加書籤等功能。而Twitter Blue僅在美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭提供服務。

同場加映：【iM Cafe】第二季以守為攻 10大值得留意港股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

廣告 馬斯克 Tesla 美股 Twitter 美國 美元

下一篇文章

藥明康德發盈喜 料今年首季多賺近一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【醫療科技】英格蘭創新科技 人工胰腺將徹底改變糖尿病護理
【醫療科技】英格蘭創新科技 人工胰腺將徹底改變糖尿病護理
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【二手樓價】不介意樓齡較舊　45萬首期入市港島兩房戶　長情業主持貨40年賺22倍
【二手樓價】不介意樓齡較舊　45萬首期入市港島兩房戶　長情業主持貨40年賺22倍
WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
紅磡新盤曼翹首錄撻訂　186呎開放式單位遭撻大訂　料買家遭沒收逾48萬
紅磡新盤曼翹首錄撻訂　186呎開放式單位遭撻大訂　料買家遭沒收逾48萬
【二手樓價】彩暉花園放盤呎價不到9000　600萬三房單位速吸上車客入市
【二手樓價】彩暉花園放盤呎價不到9000　600萬三房單位速吸上車客入市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款