【烏克蘭戰爭】俄新指揮官作戰經驗豐富 曾釀大量平民傷亡

俄羅斯早前首度承認在俄烏戰爭有重大軍事損失，俄軍擬重組烏克蘭軍事行動，據報總統普京已任命具豐富作戰經驗的南部軍區司令、德沃爾尼科夫將軍擔任烏軍事行動前線指揮官。美國官員及軍事分析員估計，俄軍主力奪取烏東頓巴斯地區，重組軍力以取得某程度勝利。

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美國有線電視新聞網絡（CNN）引述美國及歐洲官員指出，普京（Vladimir Putin）已任命在敘利亞擁有豐富作戰經驗的南部軍區司令德沃爾尼科夫將軍（Alexander Dvornikov），擔任烏軍事行動前線指揮官，負責統領及協調各軍團作戰，全力攻佔烏東地區。

現年60歲的德沃爾尼科夫自2016年以來，一直擔任南部軍區司令，負責俄羅斯在格魯吉亞、北高加索地區的軍事行動。

他過往戰績彪炳，是俄羅斯在敘利亞軍事行動的首位指揮官，於2015年9月至2016年6月在敘利亞指揮期間，俄空軍協助總統巴沙爾（Bashar al-Assad）轟炸由反叛分子控制的阿勒頗東部人口稠密地區，造成大量平民傷亡。

CNN指俄軍在烏克蘭部分地區亦採取類似手段，襲擊主要城市民居，包括由德沃爾尼科夫統領作戰的南部城市馬里烏波爾（Mariupol），造成大量平民死傷。

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軍事分析員及美國官員估計，任命前線指揮官，表明俄羅斯承認戰情非常糟糕，俄軍需要採取不同做法，估計德沃爾尼科夫目標要在5月9日勝利日前，征服烏東頓巴斯地區，向普京展示確切進展，取得某程度勝利。有歐洲官員認為，新指揮官任命可能導致俄軍犯下更多錯誤。

英國《每日郵報》估計，烏東克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站遇襲，造成最少52名平民死亡，是德沃爾尼科夫上任後的首項軍事行動。

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責任編輯：郭麗明