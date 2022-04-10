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【廣州疫情】廣州收緊防控措施　暫停綫下教學

股市 18:23 2022/04/10

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港股市場觀望內地疫情，繼上海後，廣州市收緊疫情防控，自4月9至10日下午2時，累計報告新冠病毒感染者23例，從區域分佈看，已報告的感染者中，白雲區、越秀區、海珠區、天河區分別有19例、2例、1例和1例。4月11日零時開始，市民非必要不離穗，確需離穗憑48小時核酸陰性證明。

正在琶洲會展中心推進建設方艙醫院

廣州疫情防控新聞發布會上，廣州市政府副秘書長吳林波介紹，近期，根據國家疫情防控的有關要求，各省要準備兩到三家方艙醫院。根據廣州市的規劃部署，目前正在琶洲會展中心推進建設方艙醫院，將會進一步做好疫情防控常態化工作。

廣州中小學校暫停綫下教學

4月11至17日，廣州市中小學階段學校（有住宿條件和全封閉管理條件的高三除外）暫停綫下教學，採取線上教學；高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。幼兒園停止幼兒入園。校外培訓機構暫停綫下教學。託管機構暫停服務。高等院校實施封閉管理，學生非必要不離校，教職員工家校「兩點一線」，加大核酸檢測頻次。

商務局：目前市場供應情況量足價穩

4月9日廣州市疫情防控新聞發布會上，廣州市商務局相關負責人表示，目前全市八大類群眾生活必需品市場供應總體平穩，廣州生豬日均屠宰量2.5萬頭，蔬菜每日供應8000餘噸，社會面庫存的麵粉、食用油、肉類、水產品、食糖、食鹽等八大類民生用品保障充足，線上線下多渠道銷售，完全能夠滿足廣大市民的購買需求，全市群眾生活必需品供應，量足，價穩，順暢。

家樂福華南區相關負責人表示，4月9日家樂福廣州員村店、新市店、康王店線上訂單均呈現井噴式增長，市民對於生活物資的囤貨需求集中爆發，其中，米麵糧油、果蔬、肉禽蛋等民生商品物資線上銷售環比上漲365%。為保證供應，家樂福組織貨源，多渠道加大訂貨量。

廣州荔灣區：全區密閉半密閉場所暫停營業3天

4月10日，廣州市荔灣區新冠肺炎疫情防控指揮部發布通告，對重點場所採取臨時分級分類管控措施：一、全區網吧、娛樂場所（KTV、卡拉OK、歌舞廳、遊藝廳等）、電影院、室內體育場館（健身房、室內游泳池、桌球廳等）、酒吧、劇院、圖書館、棋牌室、麻將館、密室逃脫、博物館、足浴店、按摩院、洗浴中心、室內景點等密閉半密閉場所4月10至12日暫停營業3天。二、全區批發市場、農貿市場、大型商場（含生活超市）等重點場所要嚴格落實掃碼、查驗行程碼、測溫、戴口罩、限制客流等措施，減少人員集聚。

廣州：全員核酸！封控區域內可能已經發生社區傳播

4月9日，在廣州市疫情防控新聞發布會上，廣州市疾控中心黨委書記、新聞發言人張周斌表示，經過初步研判，封控區域內可能已經發生社區傳播，並存在向廣州其他地區傳播的可能性。

港股 經濟 新冠肺炎疫情

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