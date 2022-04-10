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【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘

理財智慧 18:12 2022/04/10

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財政司司長陳茂波今日（10日）發表網誌，提到首批政府發行的綠色零售債券，原訂在今年3月初推出，但受第五波疫情嚴峻所影響而押後。考慮到疫情已逐步改善，加上不少商業活動也可透過網上或其他電子方式進行，以遵守防疫要求，因此將在短期內重啟這批政府零售綠債的發行。

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去年初發表的預算案，政府綠色債券計劃的發行額上限倍增到2,000億港元，亦首次開啟零售綠債的部分，讓市民直接參與其中。

【延伸閱讀】【理財智慧】三月一號開始登記 一文看清綠色債券買唔買得過【見下頁

陳茂波在網誌中稱，這次的零售綠債發行額是150億元，並可按認購情況加碼至最多200億元。這個發行額度是將上個財政年度暫時押後了的60億元發行額度，與今個財政年度的新額度合併處理。這安排可減省發行成本及行政工作，也在時間上預留較大彈性，供稍後發行通脹掛鉤債券及銀色債券。

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而考慮到利率趨升的背景，這批零售綠債的最低年息率將由2厘上調到2.5厘，債券年期維持３年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鉤，預計在本月底或之前接受認購申請。綠色債券所募集的資金，將投入符合綠色要求的政府基建等相關項目。

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撰文 : 陳楚琨

疫情 債券 經濟 派息 港元 綠色債券 陳茂波 香港 通脹 財政司

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