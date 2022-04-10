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【烏克蘭戰爭】普京前幕僚：能源禁運或可終止戰爭

環球政治 18:20 2022/04/10

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西方國家大規模經濟制裁俄羅斯，希望能夠阻止其對烏克蘭的戰爭。俄羅斯總統普京一名前幕僚表示，禁運俄羅斯能源或可終止俄烏戰爭，但表明俄羅斯並不在意其他國家減少依賴俄羅斯能源的威脅。匈牙利政府再次表明，盧布結算與俄羅斯的能源交易並不違反歐盟制裁。

俄倡金磚五國另起爐灶 擺脫SWIFT 【下一頁】

曾於2000至05年擔任俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）經濟政策幕僚的Andrei Illarionov表示，如西方國家真正禁運俄羅斯天然氣或石油，預期俄軍在烏克蘭的軍事行動可能會暫停或是終止。Illarionov指禁運能源是其中一項最有效的工具，而西方目前仍未使用。

Illarionov指出，普京已準備好承受經濟打擊，換取達成自己的目標。Illarionov認為，普京視領土及帝國上的野心比其他事情重要，如俄羅斯人民生活水平﹑俄羅斯國內財政狀況或政府財政狀況亦比不上。Illarionov亦表示，俄羅斯其實不在意其他國家揚言減少使用俄羅斯能源的威脅。

歐洲多國已制定計劃，減少依賴俄羅斯的能源供應，但不少歐洲國家仍然購買俄國能源。受惠於去年能源價急升，俄國財政收益36％源自能源交易，當中絕大部分來自歐盟國。歐盟至今仍在商討，在新一輪制裁中禁運俄羅斯石油。

【烏克蘭戰爭】傳俄任命前線指揮官 澤連斯基：烏東威脅增加 【下一頁】

另外，匈牙利政府發言人Zoltan Kovacs接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時表明，用盧布結算與俄羅斯的能源交易不違反歐盟制裁。Kovacs表示，歐盟未有共同為成員國採購天然氣及石油，因此匈牙利會繼續按照合約，以合約內要求的貨幣，完成與俄羅斯的能源交易。

Kovacs稱匈牙利超過80％人口及經濟活動依賴俄羅斯的天然氣，而且目前未有替代品。

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責任編輯：吳漢培

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