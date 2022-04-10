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【電動車加價】蔚來：3款車型5月加價1萬人幣　電池租用服務費同步上調

股市 17:24 2022/04/10

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【電動車加價】蔚來：3款車型5月加價1萬人幣　電池租用服務費同步上調

全球供應鏈持續緊張，拖累內地造車新勢力以至美國電動車龍頭Tesla調高車型售價，3月曾稱無意加價的蔚來汽車 （09866） （美：NIO）宣布，受全球原材料價格上漲影響，5月10日起，蔚來將對旗下產品價格進行適當調整，ES8、ES6及EC6各版本車型起售價上調10,000元（人民幣，下同），ET7、ET5起售價不變。

蔚來稱，在5月9日或以前支付ES8、ES6、EC6、ET7定金或ET5預訂金，購車價及電池租用服務費不受此次調整影響。選擇電池租用服務，長續航電池包（100kWh）租用服務費調整為每股1680元，此前為1480元，已購車用戶不受此次調整影響。電池包按年靈活升級至長續航電池包，價格調整為每年9800元，此前為7980元。

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美股 港股 蔚來（美：NIO） 蔚來－SW（09866）

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