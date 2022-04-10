澳洲下月21日舉行大選 莫里森尋求連任

澳洲總理莫里森周日（10日）宣布，澳洲於下月21日舉行大選。莫里森承認澳洲正面臨「前所未見的困難時期」，指現屆政府在新冠肺炎疫情期間，在經濟及防疫政策取得成功。他表示是次大選是民眾對政府團隊、與工黨之間的選擇。但有民調顯示，莫里森的保守派聯盟支持度落後於工黨。

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莫里森（Scott Morrison）周日在首都坎培拉宣布，於下月21日舉行大選，啟動為6周的競選期，尋度第4個3年任期。莫里森指澳洲正面臨「前所未見的困難時期」，大選是民眾對強大且經考驗的現屆政府團隊、與工黨之間的選擇。

莫里森稱自己所領導的政府在新冠肺炎疫情期間，仍於經濟及防疫政策方面取得成功，證明團隊有能力在艱難時期堅定決策。當局未來將專注建立更強大經濟體系，以及重建自二戰以來最大的國防及安全部隊。

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他又指反對派工黨過去數年雖然一直專注政治，但始終無法為民眾做具體貢獻。莫里森稱，現在不是將權力移交予反對黨工黨領袖艾博年（Anthony Albanese）的時候，工黨增加稅收及赤字的政策會削弱經濟。

莫里森強調，只有在下月21日選舉投票給自由黨（Liberals）及國家黨（National Party），才能確保澳洲有強勁經濟及未來。

有民意調查指，莫里森的執政聯盟被批評在新冠疫苗接種上處理不力、應對昆士蘭州及新南威爾士州地區的洪水反應遲緩，支持度落後於工黨。

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責任編輯：郭麗明