【綠色債券】陳茂波：零售綠債料月底前接受認購　最低年息率將由2厘上調到2.5厘

▲ 財政司司長陳茂波在網誌中表示，政府將在短期內重啟零售綠債發行，預計在本月底或之前接受認購申請，最低年息率將由2厘上調到2.5厘。

財政司司長陳茂波在網誌中表示，政府將在短期內重啟零售綠債發行，預計在本月底或之前接受認購申請，最低年息率將由2厘上調到2.5厘。

陳茂波指，首批政府發行的綠色零售債券原訂3月初推出，但受第五波疫情嚴峻影響押後。考慮到疫情已逐步改善，加上不少商業活動也可透過網上或其他電子方式進行，以遵守防疫要求，政府將在短期內重啟零售綠債發行。考慮到利率趨升的背景，這批零售綠債的最低年息率將由2厘上調到2.5厘，債券年期維持三年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，預計在本月底或之前接受認購申請。

他續指，這次零售綠債發行額是150億元，並可按認購情況加碼至最多200億元。這個發行額度是將上個財政年度暫時押後了的60億元發行額度與今個財政年度的新額度合併處理。這安排可減省發行成本及行政工作，也在時間上預留較大彈性，供稍後發行通脹掛勾債券及銀色債券。

消費券發放首日約100萬市民透過手機應用程式收取

陳茂波又提到剛派發的消費券，好處是在保持使用靈活度的同時，最大程度將資金鎖定在本地經濟體系中流轉，並鞏固和進一步深化電子支付的使用和應用，在推動數字化之餘，亦為中小企帶來更多商機。他續指，注意到愈來愈多小商戶探索以至開拓網上銷售的模式，透過「網上推廣+電子支付+物流配送」開拓新的機遇；也有愈來愈多的餐廳讓食客透過用手機下單，甚至為日後的手機同步結帳做測試。

陳茂波續稱，在本港數字化經濟發展的進程中，消費券發揮了助力和加速的作用，借助大家的消費力量加速推動經濟數字化發展。以八達通卡收券的情況為例，上周四消費券發放首日，便有約100萬名市民是透過八達通手機應用程式收取消費券，比率較去年高出三成七，反映大家已更熟習以便捷的電子方法取得服務。

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