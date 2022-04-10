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試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶

環球經濟金融 17:05 2022/04/10

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俄羅斯部分金融機構因莫斯科政府對烏克蘭的戰爭，被剔出環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）金融交易系統，加上西方國家的大規模制裁，使俄羅斯經濟狀況大受打擊。俄羅斯政府呼籲金磚五國加強合作，整合結算系統及加強以5國的法定貨幣結算等。

【烏克蘭戰爭】歐盟3000億買俄能源 對烏援助86億 【下一頁】

俄羅斯財政部上周六（9日）發出聲明，財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）上周五（8日）向金磚五國（BRICS，即巴西、俄羅斯、印度、中國及南非）財長表示，環球經濟因西方國家對俄羅斯的制裁持續變差，新制裁同時破壞現有以美元為本的國際金融及財政系統。

西盧安諾夫指各國需要加快合作，如加強以本國貨幣處理出入口貿易、整合支付系統、建立新金融信息系統及創造獨立的金磚五國評級機構。財政部指5國財長同意需要加強合作，維持現有經濟狀況穩定。

【烏克蘭戰爭】美國取消俄最惠國待遇 禁進口石油（第二版） 【下一頁】

自烏克蘭戰爭開始後，俄羅斯面臨西方國家大規模制裁，包括被全球金融系統孤立及6065億美元黃金及外匯儲備近半被凍結，Visa及萬事達卡（Mastercard）早前亦宣布暫停在俄羅斯的業務，以及俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）被剔出SWIFT。

俄羅斯中央銀行開發銀行訊息系統金融信息傳輸系統（SPFS）被指是替代SWIFT的俄方結算系統，能夠實現國內銀行間業務的流動，但在時間、規模和可處理交易的複雜性方面存在限制。俄國亦在2015年時，推出自家電子支付系統MIR。

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責任編輯：吳漢培

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