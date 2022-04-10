【名畫拍賣】畢加索情人肖像畫作下月首拍賣　估值逾6000萬美元

畢卡索（Pablo Picasso）的畫作《裸女斜倚》(Femme nue couchée)將於下月首次拍賣，估計拍賣價可達逾6000萬美元。《裸女斜倚》是畢卡索以其情人華特（Marie-Thérèse Walter）作描繪的抽象畫。

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《裸女斜倚》於1932年4月繪製，將於5月17日在紐約蘇富比拍賣行拍賣，有機會成為畢卡索指賣價最高的肖像畫之一。

拍賣行蘇富比表示，在這幅大型畫作在一名藝術家的莊園中保存了數十年之後，由一名匿名賣家於2006年直接從畢加索的後代手中收購。

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畢加索的《坐在窗台旁的女人》（Femme assise près d'une fenêtre），主角同樣是華特，最初估值為5500萬美元，去年紐約佳士得以1.0341億美元售出。2010 年，畢卡索的《裸體、綠葉和半身像》（Nude, Green Leaves and Bust）則在紐約佳士得拍賣行，由匿名買家以超過1.06億美元買得。

畢卡索於1927年在巴黎與華特相遇，當時華特17歲，而畢卡索已45歲，其時妻子為俄烏舞者Olga Khokhlova。

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