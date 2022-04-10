【俄烏局勢】標普把俄國外匯信用評級 下調至「選擇性違約」

俄羅斯及烏克蘭戰事仍未平息，全球大型評級機構之一的標普亦作出行動，把俄羅斯的外匯主權信用評級，由「CC」降至「SD」，代表其選擇性違約。相信該國無法償外國債權人債項的風險升溫。

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標普認為，不期望以盧布支付予投資者的票息及本金等款項能轉換成美元，也不期望俄國政府在30天寬限期內把盧布轉換成美元。對俄羅斯制裁的收緊，亦加重其償還款項的難度。俄羅斯財政部曾警告，因海外外幣戶口被凍結，只能以盧布償還債項，債券持有人不確定能否收回資金。

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由1917年至今，俄羅斯和前蘇聯從未出現債務違約。1990年代蘇聯解體，俄羅斯在國際社會援助下，亦有力償還外債。

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