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【防疫安排】下周政府將公布放寛社交距離措施　以及學校復課安排

理財智慧 16:23 2022/04/10

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行政長官林鄭月娥表示，政府未來一星期會處理3項重點抗疫工作，包括公布學校復課和放寬社交距離措施詳細安排。

林鄭月娥今日（10日）在抗疫記者會上預告有關工作，政府在未來一星期也會公布放寬社交距離措施詳細安排。林鄭月娥表示，本港應可達致本月21日起，分三階段在3個月內逐步放寬社交距離措施的目標，前提是疫情沒有反彈，並續呈下降趨勢。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

至於學校復活節後逐步恢復面授課堂的準備工作。林鄭月娥表示，就分階段復課、學生接種疫苗事宜、是否要求每日進行

快速抗原檢測等安排，政府諮詢校方和立法會議員後已梳理一定看法，周初會公布詳情。

【MPF】駿隆: 強積金今年首季見紅  3月人均蝕逾3,200元 年初至今強積金市場總虧損逾740億元【見下頁

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此外，政府會落實抗疫工作中社區隔離設施的供應和使用，將現用作隔離設施的2個公共屋邨3幢大廈，和兩個過渡性房屋項目的單位早日敲定交還，供有需要的居民入住。

同場加映：【iM Cafe】第二季以守為攻 10大值得留意港股

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撰文 : 陳楚琨

過渡性房屋 疫情 復活節 學校 香港 立法會 行政 林鄭月娥

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