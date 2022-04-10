【防疫安排】下周政府將公布放寛社交距離措施　以及學校復課安排

行政長官林鄭月娥表示，政府未來一星期會處理3項重點抗疫工作，包括公布學校復課和放寬社交距離措施詳細安排。

林鄭月娥今日（10日）在抗疫記者會上預告有關工作，政府在未來一星期也會公布放寬社交距離措施詳細安排。林鄭月娥表示，本港應可達致本月21日起，分三階段在3個月內逐步放寬社交距離措施的目標，前提是疫情沒有反彈，並續呈下降趨勢。

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至於學校復活節後逐步恢復面授課堂的準備工作。林鄭月娥表示，就分階段復課、學生接種疫苗事宜、是否要求每日進行

快速抗原檢測等安排，政府諮詢校方和立法會議員後已梳理一定看法，周初會公布詳情。

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此外，政府會落實抗疫工作中社區隔離設施的供應和使用，將現用作隔離設施的2個公共屋邨3幢大廈，和兩個過渡性房屋項目的單位早日敲定交還，供有需要的居民入住。

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