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【日本疫情】確診破700萬宗 BA.2勢成主流

環球社會熱點 16:15 2022/04/10

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日本受更具傳染力的新冠肺炎變種病毒Omicron影響，疫情自去年底出現反彈。日本政府宣布，當地確診人數已超過700萬宗，距離上次突破600萬宗不足3周。國立感染症研究所估算，Omicron亞變種BA.2將在5月首周，佔Omicron確診個案的93％。

日本明放寬106國入境限制 香港未受惠 【下一頁】

【非洲疫情】世衛研究指逾3分2人感染 超已通報確診97倍 【下一頁】

厚生勞動省上周六（9日）公布，日本確診數已超越700萬宗。日本於3月18日時宣布確診數突破600萬，僅過約3周後，已再多100萬宗確診。然而，1月中旬日本確診才超過200萬宗，即當地在不足3個月內，增加500萬宗確診。

日本上周六增加逾5.2萬宗確診，其中以東京最多，超過8,000宗。厚生勞動省表示，當日確診重症人數為489人，較前一日增加5人。同日新冠死亡個案亦有49宗。

國立感染症研究所分析兩家合作的新冠檢測公司數據估算，5月首周時，新增Omicron變種確診個案約93％為感染亞變種BA.2。至6月首周時，全數新Omicron變種確診為感染BA.2。

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責任編輯：吳漢培

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