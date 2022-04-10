藥明康德發盈喜 料今年首季多賺近一成

內地醫藥股藥明康德(02359)發盈喜，預期今年首季收入及盈利，分別按年增加71.1%及9.5%，至84.7億元人民幣及16.4億元人民幣。當中收入增幅較早前公司首兩月介乎65%至68%為高。藥明康德表示，在疫情持續反覆的 影響下，公司及時啓動了業務連續性計劃，保障了生產運營的持續穩定，以滿足客戶訂單及時交付的需求。

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惟藥明康德同時指，上季盈利表現亦受到公司投資組合公允價值變動和投資收益由盈轉虧的影響。公司預計，2022年第一季度實現經調整非《國際財務報告準則》下歸屬於公司股東的淨利潤按年增長約85.8%至20.5億元人民幣。公司表示，通過不斷優化經營效率，令產能利用率持續提升，規模效應得以進一步顯現。

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