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【烏克蘭戰爭】傳俄任命前線指揮官 澤連斯基：烏東威脅增加

環球政治 15:09 2022/04/10

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俄羅斯全面撤出烏克蘭基輔的軍事行動，全力奪取烏東地區。據報俄羅斯重組烏克蘭軍事部署，已任命具豐富作戰經驗的南部軍區司令統領前線。烏克蘭總統澤連斯基表示，俄烏戰爭是一場艱苦戰鬥，但烏國將取得勝利。

馮德萊恩到訪布查鎮 承諾加快入歐盟程序（第二版） 【下一頁】
英國BBC及多間外媒報道指，俄羅斯重組駐鳥軍事部署，據悉由於俄軍從未接受過相關訓練，每個軍團單獨進行軍事任務，指揮部之間協調不善。當局任命在敘利亞擁有豐富作戰經驗的南部軍區司令德沃爾尼科夫將軍（Alexander Dvornikov），擔任中央指揮官，統領前線俄軍，改善及協調整體行動。

俄軍疑炸中烏東撤離火車站 傳釀多人死亡（第二版） 【下一頁】
隨著俄軍重整旗鼓，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示上周六（9日）表示，雖然俄軍對基輔的威脅減退，但對烏東地區的威脅卻不斷上升。澤連斯基指，這是一場艱苦戰鬥，但烏克蘭已準備奮力抵抗及取得勝利，同時將尋求外交途徑終結戰事。烏克蘭官員早已呼籲烏東地區民眾立即撤離，但當地亦有民眾拒絕離開，申請自願參加前線戰鬥。

烏克蘭總統幕僚兼首席談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）指，除非鳥軍在東部地區擊敗俄軍，否則澤連斯基拒絕與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤。他指烏克蘭在戰爭付出龐大代價，批評俄羅斯必須擺脫其帝國夢。

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責任編輯：郭麗明

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