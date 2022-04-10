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【法國大選】首輪投票開始 馬克龍料陷苦戰

環球政治 14:50 2022/04/10

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法國總統大選於周日（10日）舉行首輪投票，總統馬克龍尋求成為20年來首人連任。但與數周前的民調不同，馬克龍的支持度明顯回落，極右派馬琳勒龐則得益於政策，支持度呈明顯升勢。兩人估計得票不分上下，大有可能需要次輪投票。

法國周日總統大選 馬克龍連任選情告急 【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）因積極在俄烏戰爭中斡旋和談，數周前民調明顯領先其他對手。但在宣布參選及公開政綱後，馬克龍支持度回落。據悉，馬克龍支持提升退休年齡及高通脹是支持度滑落的主因。

馬克龍承諾若成功連任，會加強打擊非法移民，協助遣返未獲發居留權人士。他亦承諾會進一步減稅、實現充分就業，將退休年齡提高至65歲。馬克龍強調，當局採取有效措施阻止電價上漲，亦為低收入家庭提供抗通脹補貼，當地通脹率較英國低一半。

反觀，極右派的馬琳勒龐（Marine Le Pen）積極在全法舉辦競選活動，以針對生活成本高昂及移民問題的政策大綱，吸引不少人支持，成功在民調拉近與馬克龍的差距。她亦承諾削減燃油增值稅，協助民眾應對生活成本上漲，將法國對歐盟預算轉為資助本地企業，實行「還富於民」。

【烏克蘭戰爭】歐盟國累計逐逾300名俄外交官 2日內驅200人 【下一頁】

左翼勢力候選人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）在民調雖落後於馬克龍及馬琳勒龐，但差距並不大。梅朗雄呼籲左翼集中票源，讓他進入24日舉行的次輪投票。梅朗雄主要提出凍結主要民生用品價格，為每戶家庭提供一定水平的免費水電及大幅增加最低工資等政策。

路透社報稱，不少左翼選民表明，不會重覆2017年大選的策略，全力支持馬克龍避免馬琳勒龐掌權。按照最新民調，掌握些微優勢的馬克龍仍會順利成功連任。但投票仍有很多變數，眾多猶豫不決的選民將左右最終結果。

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責任編輯：吳漢培

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