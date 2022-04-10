陳茂波：發放消費券後市面消費氣氛有所改善　有助加速本港數字化經濟發展

財政司司長陳茂波今日（10日）發表網誌，提到7日派發新一輪電子消費券後，市面的消費氣氛有所改善，期待着疫情進一步受控及社交距離措施放寬後，市民可以更盡情的消費，加速經濟復蘇的力度。

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陳茂波指出，消費券的好處是在保持使用靈活度的同時，最大程度將資金鎖定在本地的經濟體系中流轉，並鞏固和進一步深化電子支付的使用和應用，在推動數字化之餘，亦為中小企帶來更多商機。

他稱，自己注意到越來越多小商戶探索以至開拓網上銷售的模式，透過「網上推廣+電子支付+物流配送」的模式，開拓新的機遇；也有越來越多的餐廳讓食客透過用手機下單，甚至為日後的手機同步結帳做測試。

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陳茂波認為，商業營運模式的轉變，往往帶來更大的效益及彈性，創造空間孕育更多的服務創新和變革。在本港數字化經濟發展的進程中，消費券發揮了助力和加速的作用。他以八達通卡收券的情況為例，上周四消費券發放的首日，便有約100萬名市民透過八達通手機應用程式來收取消費券，比率較去年高出三成七，反映市民已更熟習以便捷的電子方法取得服務。

陳茂波又提到，首批政府發行的綠色零售債券，原訂在今年3月初推出，但受第五波疫情嚴峻所影響而押後。考慮到疫情已逐步改善，加上不少商業活動也可透過網上或其他電子方式進行以遵守防疫要求，因此將在短期內重啟這批政府零售綠債的發行，預計在本月底或之前接受認購申請。

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