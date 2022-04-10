【麥當勞新優惠】4月11日將軍漢堡強勢回歸　推出全新Double Oreo麥旋風、抹茶豆乳批及日式咖哩味Shake Shake薯條

於4月11日起將軍漢堡系列將重回麥當勞，同時帶來一系列全新美食，包括Shake Shake薯條日式咖哩味調味粉、白提子椰果梳打，以及兩款新甜品Double Oreo 麥旋風和抹茶豆乳批。

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同日起，麥當勞會推出「久別重逢二人前」，套餐包括玉子將軍漢堡及將軍漢堡（可加$3轉配玉子將軍漢堡或加$9轉配玉子雙層將軍漢堡）、中薯條（2包）及中汽水（2杯），一起品嚐經典滋味。

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另外，麥當勞App用戶可於4月11日起，憑「將軍漢堡超值套餐減$3或玉子雙層將軍漢堡超值套餐減$3」優惠券以超值價回味將軍漢堡系列。還可以「$45將軍旋風一人套餐」一次過大快朵頤！

不能錯過的還有「$9抹茶豆乳批」和「$15 Double Oreo 麥旋風」，記得下載麥當勞App盡享以上美食優惠！

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