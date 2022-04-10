【消費券2022】東薈城名店倉「狂歡購物祭」4月開鑼　購物及餐飲優惠低至1折起　憑即日電子貨幣消費可換領現金券及八達通獎賞

東薈城名店倉將於4月15日至5月15日期間，舉辦年度感謝慶典「狂歡購物祭」。今年綫上綫下同步擴大血拼規模——「激賞折上折」推出超過400個精選購物及餐飲優惠低至1折起。產品類別全面覆蓋時裝配飾、戶外運動、美妝護膚及環球餐飲等。

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另外，新增設「網賞星期二」結合SHOPPING+ 網上平台，首次推出全新網上購貨功能，每星期限量推出不同品牌產品及指定商戶電子現金券。連續四周逢星期二早上10時正，發售低至1折的品牌商品及電子商戶現金券，包括Boggi Milano Outlet、Calvin Klein Outlet、Coach Outlet、DUTY ZERO by cdf、Versace、羲和小館等等。

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此外，CLUB CG會員更可憑場內的有效即日電子貨幣消費參與「狂賞購物禮遇」，換領指定商戶現金券及八達通額外獎賞。市民以八達通消費可享額外獎賞，狂送總值140萬元商戶現金券，無任何使用門檻，即換即當現金使用。

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