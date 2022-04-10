【烏克蘭戰爭】約翰遜突訪基輔 承諾提供更多援助

多國領袖近日到訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤連斯基會晤，並展示對烏克蘭的支持。英國首相約翰遜日前亦突然訪問基輔，並承諾向烏克蘭提供更多武器裝備及援助。澤連斯基大讚英國的舉動，並呼籲其他西方國家應該學習英國。

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約翰遜（Boris Johnson）上周六（9日）忽然現身基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，並承諾向烏克蘭提供新一輪武器及金融援助，協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。約翰遜會後表示，烏克蘭已經創造奇蹟，取得21世紀最大軍事勝利。

約翰遜稱讚澤連斯基的領導力，以及烏克蘭民眾的勇氣與不折不屈的對抗，成功抵禦俄羅斯的入侵。約翰遜更表明，英國堅定支持烏克蘭，準備長期軍事及經濟援助烏克蘭，積極遊說國際盟友終結烏克蘭的戰爭。

澤連斯基感謝約翰遜及英國的支持，並稱

「其他西方國家應該好好向英國學習。」 （Other democratic Western states should follow the example of Great Britain.）

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他同時呼籲其他盟友應該對俄羅斯能源產品實施全面禁運，並向烏克蘭提供更多武器。約翰遜指長期援助烏克蘭要確保未來烏國不再被欺凌﹑勒索及威脅。

約翰遜出訪前，英國首相府已宣布，可能為烏克蘭提供120架裝甲車及新反艦導彈系統。有指，新反艦導彈系統能對俄羅斯戰艦構成嚴重威脅，亦可能幫助解決黑海港口被俄國海軍包圍的情勢。

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責任編輯：吳漢培