【烏克蘭戰爭】約翰遜突訪基輔 承諾提供更多援助

多國領袖近日到訪烏克蘭,與烏克蘭總統澤連斯基會晤,並展示對烏克蘭的支持。英國首相約翰遜日前亦突然訪問基輔,並承諾向烏克蘭提供更多武器裝備及援助。澤連斯基大讚英國的舉動,並呼籲其他西方國家應該學習英國。

約翰遜(Boris Johnson)上周六(9日)忽然現身基輔,與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)會面,並承諾向烏克蘭提供新一輪武器及金融援助,協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。約翰遜會後表示,烏克蘭已經創造奇蹟,取得21世紀最大軍事勝利。

約翰遜稱讚澤連斯基的領導力,以及烏克蘭民眾的勇氣與不折不屈的對抗,成功抵禦俄羅斯的入侵。約翰遜更表明,英國堅定支持烏克蘭,準備長期軍事及經濟援助烏克蘭,積極遊說國際盟友終結烏克蘭的戰爭。

澤連斯基感謝約翰遜及英國的支持,並稱

「其他西方國家應該好好向英國學習。」

(Other democratic Western states should follow the example of Great Britain.)