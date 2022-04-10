  • 28°C
香港時間 : 2022410日 (日) 15:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】約翰遜突訪基輔 承諾提供更多援助

環球政治 13:57 2022/04/10

分享：

多國領袖近日到訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤連斯基會晤，並展示對烏克蘭的支持。英國首相約翰遜日前亦突然訪問基輔，並承諾向烏克蘭提供更多武器裝備及援助。澤連斯基大讚英國的舉動，並呼籲其他西方國家應該學習英國。

【烏克蘭戰爭】斯洛伐克及英國增對烏軍事援助 德國增撥款支援難民 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）上周六（9日）忽然現身基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，並承諾向烏克蘭提供新一輪武器及金融援助，協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。約翰遜會後表示，烏克蘭已經創造奇蹟，取得21世紀最大軍事勝利。

約翰遜稱讚澤連斯基的領導力，以及烏克蘭民眾的勇氣與不折不屈的對抗，成功抵禦俄羅斯的入侵。約翰遜更表明，英國堅定支持烏克蘭，準備長期軍事及經濟援助烏克蘭，積極遊說國際盟友終結烏克蘭的戰爭。

澤連斯基感謝約翰遜及英國的支持，並稱

「其他西方國家應該好好向英國學習。」

（Other democratic Western states should follow the example of Great Britain.）

【烏克蘭戰爭】馮德萊恩到訪布查鎮 承諾加快入歐盟程序（第二版） 【下一頁】

他同時呼籲其他盟友應該對俄羅斯能源產品實施全面禁運，並向烏克蘭提供更多武器。約翰遜指長期援助烏克蘭要確保未來烏國不再被欺凌﹑勒索及威脅。

約翰遜出訪前，英國首相府已宣布，可能為烏克蘭提供120架裝甲車及新反艦導彈系統。有指，新反艦導彈系統能對俄羅斯戰艦構成嚴重威脅，亦可能幫助解決黑海港口被俄國海軍包圍的情勢。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】英揆突訪基輔 烏促東部民眾立即撤離（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】英揆突訪基輔 烏促東部民眾立即撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美國取消俄最惠國待遇 禁進口石油（第二版）
2022/04/09
【烏克蘭戰爭】美國取消俄最惠國待遇 禁進口石油（第二版）
【烏克蘭戰爭】芬蘭入北約支持率創新高 或在本月底展開討論
2022/04/08
【烏克蘭戰爭】芬蘭入北約支持率創新高 或在本月底展開討論
【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸中烏東撤離火車站 傳釀多人死亡（第二版）
2022/04/08
【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸中烏東撤離火車站 傳釀多人死亡（第二版）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：布查鄰近城鎮情況更惡劣 最少逾200人失蹤
2022/04/08
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：布查鄰近城鎮情況更惡劣 最少逾200人失蹤

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】英揆突訪基輔 烏促東部民眾立即撤離（不斷更新）
今日 15:13
【烏克蘭戰爭】英揆突訪基輔 烏促東部民眾立即撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美國取消俄最惠國待遇 禁進口石油（第二版）
12:01 2022/04/09
【烏克蘭戰爭】美國取消俄最惠國待遇 禁進口石油（第二版）
【烏克蘭戰爭】芬蘭入北約支持率創新高 或在本月底展開討論
19:01 2022/04/08
【烏克蘭戰爭】芬蘭入北約支持率創新高 或在本月底展開討論
軍事 經濟 英國 約翰遜 烏克蘭 澤連斯基 基輔 俄羅斯 戰爭

上一篇文章

【法國大選】首輪投票開始 馬克龍料陷苦戰

下一篇文章

碧咸大仔婚後將改名 中間名加老婆姓氏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Will Smith被禁出席奧斯卡頒獎禮10年 打人事件懲罰出爐
Will Smith被禁出席奧斯卡頒獎禮10年 打人事件懲罰出爐
新型冠狀肺炎全球疫情（04月10日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月10日 時間15:00）
碧咸大仔婚後將改名 中間名加老婆姓氏
碧咸大仔婚後將改名 中間名加老婆姓氏
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認損失重大 望數日內結束軍事行動
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認損失重大 望數日內結束軍事行動
【烏克蘭戰爭】英揆突訪基輔 烏促東部民眾立即撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】英揆突訪基輔 烏促東部民眾立即撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】馮德萊恩到訪布查鎮 承諾加快入歐盟程序（第二版）
【烏克蘭戰爭】馮德萊恩到訪布查鎮 承諾加快入歐盟程序（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款