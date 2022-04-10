上海封城衝擊供應鏈 蔚來汽車證實暫時停產

上海疫情持續擴大而封城，導致當地供應鏈受衝擊。被視為內地造車新勢力之一，基地位於上海的蔚來(09866)宣布由3月以來，公司位於上海和吉林的供應商運作怕受疫情影響，至今還未恢復。因此，公司決定暫停生產業務，預計不少用戶的車輛或延期交付。但公司強調，會在滿足防疫要求的大前提下盡快恢復生產，以求加快交付汽車。

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有內媒報道，蔚來原計劃在本季至下季提高ET7型號汽車的交付量，並於下月發布多款新車，包括EC6, ES6,ES8等。如今公司因疫情停產，對實踐上述計劃或有一定影響。

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近日亦有消息指出，在蔚來負責自動駕駛業務的高層章健勇將於近期離職。他領導的自動駕駛系統團隊有將近400人的規模。章健勇離職，也將引發蔚來整個自動駕駛團隊的重新整合。

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