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上海封城衝擊供應鏈 蔚來汽車證實暫時停產

股樓投資 17:32 2022/04/10

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上海疫情持續擴大而封城，導致當地供應鏈受衝擊。被視為內地造車新勢力之一，基地位於上海的蔚來(09866)宣布由3月以來，公司位於上海和吉林的供應商運作怕受疫情影響，至今還未恢復。因此，公司決定暫停生產業務，預計不少用戶的車輛或延期交付。但公司強調，會在滿足防疫要求的大前提下盡快恢復生產，以求加快交付汽車。

【內房危機】 標普維持碧桂園BB+評級 展望由正面調至穩定  詳情請看【下一頁

有內媒報道，蔚來原計劃在本季至下季提高ET7型號汽車的交付量，並於下月發布多款新車，包括EC6, ES6,ES8等。如今公司因疫情停產，對實踐上述計劃或有一定影響。

【第五波疫情】疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股   詳情請看【下一頁

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近日亦有消息指出，在蔚來負責自動駕駛業務的高層章健勇將於近期離職。他領導的自動駕駛系統團隊有將近400人的規模。章健勇離職，也將引發蔚來整個自動駕駛團隊的重新整合。

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撰文 : 李尚毅

蔚來－SW（09866） 港股

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