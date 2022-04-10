【內房危機】 標普維持碧桂園BB+評級 展望由正面調至穩定

標普發表報告，維持內房股碧桂園(02007)現時的「BB+」長期主體信用評級，評級展望雖由「正面」調整至「穩定」，仍較其他不少被標普評為「負面」的開發商為佳。

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標普指出，內地次級城市近期推出樓市寬鬆政策，包括下調首置及抵押貸款利率，及鬆綁買樓限制，都有助提振當地樓房需求。此外買家們為確保獲交付樓房，會傾向光顧碧桂園這類資金實力較佳的發展商。因此標普估計，碧桂園明年銷售科企穩，最多下跌1至3%。

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此外，標普又認為碧桂園較同業積極削減債務，債務由2019年的3,800億元人民幣下降至去年的3,210億元人民幣，減幅近兩成。公司過去多年的債務對息稅及折舊前溢利比率，都成功控制於4倍以下。

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