【騰訊700】騰訊視頻本月中 上調會員套餐價格

內媒報道，騰訊(00700)旗下騰訊視頻，將於本月20日凌晨開始，調整騰訊視頻VIP和超級視頻VIP的價格。兩大會員合共12種套餐中，騰訊視頻VIP月卡及超級視頻VIP部分套餐價格維持不變。其他套餐的價格加幅介乎5至20元人民幣不等。

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當中，騰訊視頻VIP包月套餐由20元人民幣提高至25元人民幣，VIP連續包年套餐由218元人民幣提高至238元人民幣，超級視頻VIP包月套餐由30元人民幣提高至35元人民幣，騰訊視頻VIP年卡套餐由253元人民幣提高至258元人民幣。

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騰訊較早前傳出裁員，多個盈利較低的部門都受影響，消息指騰訊視頻是其中之一。

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