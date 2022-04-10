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【騰訊700】騰訊視頻本月中 上調會員套餐價格

股樓投資 13:39 2022/04/10

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內媒報道，騰訊(00700)旗下騰訊視頻，將於本月20日凌晨開始，調整騰訊視頻VIP和超級視頻VIP的價格。兩大會員合共12種套餐中，騰訊視頻VIP月卡及超級視頻VIP部分套餐價格維持不變。其他套餐的價格加幅介乎5至20元人民幣不等。

【騰訊減薪】 與騰訊創始人馬化騰年薪齊減25% 「打工皇帝」劉熾平9年來首次減人工 年薪仍高達3.23億元  詳情請看【下一頁

當中，騰訊視頻VIP包月套餐由20元人民幣提高至25元人民幣，VIP連續包年套餐由218元人民幣提高至238元人民幣，超級視頻VIP包月套餐由30元人民幣提高至35元人民幣，騰訊視頻VIP年卡套餐由253元人民幣提高至258元人民幣。

【第五波疫情】疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股  詳情請看【下一頁

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騰訊較早前傳出裁員，多個盈利較低的部門都受影響，消息指騰訊視頻是其中之一。

同場加映  【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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