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碧咸大仔婚後將改名 中間名加老婆姓氏

環球社會熱點 17:37 2022/04/09

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英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn將在美國時間周六（9日），和美國女演員Nicola Peltz成婚。英國媒體報導指，Brooklyn婚後將用太太的姓氏作為中間名。英國媒體引述消息人士指，Brooklyn非常喜歡Nicola Peltz，行動是展現他對太太的承諾。

碧咸大仔婚禮賓客名單曝光 全場眾星雲集 【下一頁】

英國《太陽報》引述消息人士報道，現年23歲的Brooklyn Beckham在周六婚禮後，會將Nicola Peltz的姓氏，加入他的中間名。消息人士亦指，Brooklyn希望在婚後將太太名字紋在身上。

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報道引述Brooklyn的一位朋友指，Brooklyn非常喜歡Nicola Peltz，舉動是希望展示自己對她的承諾及愛意。

賊仔闖碧咸倫敦4億豪宅 細仔回家搖醒先知被盜 【下一頁】

Brooklyn和Nicola Peltz周六將在女方父親的莊園中結婚，早前亦有報道引述外洩嘉賓名單指，出席人士包括地獄廚神Gordon Ramsay一家、組合Spice Girl成員等，星光熠熠。據報Brooklyn亦已簽署婚前協議。

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責任編輯：李俊儀

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