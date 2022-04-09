  • 27°C
香港時間 : 2022409日 (六) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】英女王缺席下周濯足節彌撒 據報行動不便

環球社會熱點 16:27 2022/04/09

分享：

英女王已年屆95歲，外界關注其健康狀況。英國白金漢宮表示，英女王將不會出席下周四（14日）舉行的濯足節彌撒活動。英國媒體報導，英女王行動不便，對無法出席感到遺憾。英女王長子查理斯將會代為出席，將濯足錢分發給社區民眾。

涉英女王保密電郵外洩 威爾士政府展開調查 【下一頁】

白金漢宮周五（8日）宣布，將缺席下周四在溫莎堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行濯足節（Maundy）彌撒。《路透社》引述王室消息人士報道，不希望自己的缺席影響活動，同時亦希望提早通知出席人士，所以決定預先公布。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

查理斯王儲（Prince Charles）及太太卡米拉（Camilla Parker Bowles）將會代為出席，英國天空新聞網（Sky News）報導指，英女王受行動不便困擾，對無法出席是次活動感到遺憾。

威廉凱特擬搬到溫莎 更近英女王望減安德魯影響力 【下一頁】

濯足節彌撒是復活節傳統活動，查理斯屆時將遵循傳統，將特別鑄造的硬幣分發給社區人士。

英女王上一次公開露面是已故王夫菲臘親王（Prince Philip）的追悼會，她早前亦曾確診新冠肺炎，去年底亦曾留院一晚。她近期露面次數大減，但據報仍繼續以視像方式履行公務。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】涉英女王保密電郵外洩 威爾士政府展開調查
今日
【英國王室】涉英女王保密電郵外洩 威爾士政府展開調查
【英國王室】威廉凱特擬搬到溫莎 更近英女王望減安德魯影響力
2022/04/05
【英國王室】威廉凱特擬搬到溫莎 更近英女王望減安德魯影響力
哈里梅根無去菲臘親王追思會 料出席碧咸大仔婚禮
2022/04/02
哈里梅根無去菲臘親王追思會 料出席碧咸大仔婚禮
安德魯攙扶英女王悼菲臘親王 哈里梅根缺席追思會
2022/03/31
安德魯攙扶英女王悼菲臘親王 哈里梅根缺席追思會
【英國王室】菲臘親王逝世一年 多國王室赴英悼念
2022/03/29
【英國王室】菲臘親王逝世一年 多國王室赴英悼念

你可能感興趣

【英國王室】涉英女王保密電郵外洩 威爾士政府展開調查
今日 09:05
【英國王室】涉英女王保密電郵外洩 威爾士政府展開調查
【英國王室】威廉凱特擬搬到溫莎 更近英女王望減安德魯影響力
08:05 2022/04/05
【英國王室】威廉凱特擬搬到溫莎 更近英女王望減安德魯影響力
哈里梅根無去菲臘親王追思會 料出席碧咸大仔婚禮
09:05 2022/04/02
哈里梅根無去菲臘親王追思會 料出席碧咸大仔婚禮
皇室 網絡熱話 英女皇 復活節 查理斯 卡米拉 英國 路透社 媒體

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄疑轟烏東火車站增至50死 馮德萊恩承諾加快入歐程序（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄疑轟烏東火車站增至50死 馮德萊恩承諾加快入歐程序（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】芬蘭入北約支持率創新高 或在本月底展開討論
【烏克蘭戰爭】芬蘭入北約支持率創新高 或在本月底展開討論
法國周日總統大選 馬克龍連任選情告急
法國周日總統大選 馬克龍連任選情告急
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認損失重大 望數日內結束軍事行動
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認損失重大 望數日內結束軍事行動
新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間16:00）
【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸中烏東撤離火車站 傳釀多人死亡（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸中烏東撤離火車站 傳釀多人死亡（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款