【英國王室】英女王缺席下周濯足節彌撒 據報行動不便

英女王已年屆95歲，外界關注其健康狀況。英國白金漢宮表示，英女王將不會出席下周四（14日）舉行的濯足節彌撒活動。英國媒體報導，英女王行動不便，對無法出席感到遺憾。英女王長子查理斯將會代為出席，將濯足錢分發給社區民眾。

涉英女王保密電郵外洩 威爾士政府展開調查 【下一頁】

白金漢宮周五（8日）宣布，將缺席下周四在溫莎堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行濯足節（Maundy）彌撒。《路透社》引述王室消息人士報道，不希望自己的缺席影響活動，同時亦希望提早通知出席人士，所以決定預先公布。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

查理斯王儲（Prince Charles）及太太卡米拉（Camilla Parker Bowles）將會代為出席，英國天空新聞網（Sky News）報導指，英女王受行動不便困擾，對無法出席是次活動感到遺憾。

威廉凱特擬搬到溫莎 更近英女王望減安德魯影響力 【下一頁】

濯足節彌撒是復活節傳統活動，查理斯屆時將遵循傳統，將特別鑄造的硬幣分發給社區人士。

英女王上一次公開露面是已故王夫菲臘親王（Prince Philip）的追悼會，她早前亦曾確診新冠肺炎，去年底亦曾留院一晚。她近期露面次數大減，但據報仍繼續以視像方式履行公務。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀