【李家超參選特首】李家超宣布參選特首　稱未來施政以結果為目標　香港要打造新的經濟增長點　擴大國際聯繫

▲ 李家超宣布參選特首 稱未來施政以結果為目標 香港要打造新的經濟增長點 擴大國際聯繫

前政務司司長李家超今午舉行網上記者會，宣布參選第六屆特首選舉。他開場發言提到，對於未來施政，他有三個主要方向，包括：以結果為目標，解決不同問題；全面提升香港的競爭力；奠定香港發展的穩固基石。

李家超表示，未來五年，香港進入發展新時期，必須全面提升競爭力，在一國兩制的制度優勢下，國家十四五規劃、粵港澳大灣區建設，以及惠港政策，為香港提供良好的發展機遇，善用自身優勢及特長，打造新的經濟增長點，主動融入國家發展大局，香港則前途無限。

他續稱，香港要繼續保持國際大都會的特色，不斷擴大國際聯繫，進一步提升良好的營商環境，體現包容、開放的特質，進一步鞏固、提升包括金融、貿易、航運、創科等領域的競爭力。香港既要踏上「國家發展號」的高速列車，亦都在世界的競爭中，形成自己的新優勢，還要做好國家及世界各國增進聯繫的通道和橋樑，這是香港的活力所在。

李家超：要確保香港是吸引人前來做生意的地方

被問到是否有信心令國際投資者、生意人信服，香港能繼續做國際商業及金融中心，以及未來五年，他會就保持城市的商業和金融業開放而強大有何願景，李家超回應稱，特首是應該要建立包含各類專家、對服務香港有熱誠的團隊，特首不是「一個人做全部工作」，他會邀請各界擁有良好經驗及知識、同時有願景和熱誠的人，建立政府團隊。他說，香港是國際城市，要提升在世界內競爭力，包括確保香港是一個吸引人來居住、研究、做生意及達到夢想的地方。

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