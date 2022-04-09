  • 23°C
香港時間 : 2022409日 (六) 21:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】彩暉花園放盤呎價不到9000　600萬三房單位速吸上車客入市

股樓投資 19:53 2022/04/09

分享：

二手市場仍有平盤，買家趁樓價未回升把握入市機會。中原地產陳家富表示，最近市場氣氛好轉，成交量回升，仍有不少業主叫價保持克制，吸引買家把握機會入市。屯門彩暉花園C座高層7室成交，實用面積671平方呎，3房套房間隔，享開揚遠景。單位開價630萬元，放盤兩星期，速獲買家洽購，業主亦爽快答應減價30萬元，隨即以600萬元成交，折合實用呎價8,942元。

陳家富表示，買家為上車客，睇樓約半年，眼見最近樓市交投回暖，業主議價空間陸續收窄，怕樓價反彈，見上址價錢仍屬吸引，加上裝修及景觀質素高，迅速拍板承接。據了解，原業主則於1996年6月以150萬元買入單位，持貨近26年，帳面獲利約450萬元，單位期內升值幅度達3倍。

【第五波疫情】疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映︰【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】都會業主SSD鬆綁即止賺離場　持貨3年微升3.6%
今日
【有相睇】都會業主SSD鬆綁即止賺離場　持貨3年微升3.6%
【二手樓價】不介意樓齡較舊　45萬首期入市港島兩房戶　長情業主持貨40年賺22倍
今日
【二手樓價】不介意樓齡較舊　45萬首期入市港島兩房戶　長情業主持貨40年賺22倍
委託中原獨家代理　恒地西半山THE RICHMOND加推5伙　兩房折實1,694萬起
今日
委託中原獨家代理　恒地西半山THE RICHMOND加推5伙　兩房折實1,694萬起
【二手樓價】財爺Plan起動換樓鏈　講價42萬買浪澄灣兩房　1,118萬意頭價可借高成數按揭
今日
【二手樓價】財爺Plan起動換樓鏈　講價42萬買浪澄灣兩房　1,118萬意頭價可借高成數按揭
紅磡啟岸盡推最後4伙貨尾　兩房套1,070.88萬起
今日
紅磡啟岸盡推最後4伙貨尾　兩房套1,070.88萬起

你可能感興趣

【有相睇】都會業主SSD鬆綁即止賺離場　持貨3年微升3.6%
今日 16:24
【有相睇】都會業主SSD鬆綁即止賺離場　持貨3年微升3.6%
【二手樓價】不介意樓齡較舊　45萬首期入市港島兩房戶　長情業主持貨40年賺22倍
今日 17:15
【二手樓價】不介意樓齡較舊　45萬首期入市港島兩房戶　長情業主持貨40年賺22倍
委託中原獨家代理　恒地西半山THE RICHMOND加推5伙　兩房折實1,694萬起
今日 17:37
委託中原獨家代理　恒地西半山THE RICHMOND加推5伙　兩房折實1,694萬起
私人屋苑 二手市場 彩暉花園 屯門 中原地產

下一篇文章

【內地政策】 內地6家銀行 在上海地區推出個貸延期還款等措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【社交平台】Tesla大股東批Elon Musk 入股Twitter「毫無意義」
【社交平台】Tesla大股東批Elon Musk 入股Twitter「毫無意義」
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
【有相睇】啟德花園業主趕移民　放盤3個月急減80萬　三房戶綠表價688萬易手
【有相睇】啟德花園業主趕移民　放盤3個月急減80萬　三房戶綠表價688萬易手
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變
【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變
第二季新盤頭炮　會地啟德MONACO MARINE樓書曝光　最細一房單位326呎起
第二季新盤頭炮　會地啟德MONACO MARINE樓書曝光　最細一房單位326呎起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款