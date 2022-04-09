【二手樓價】彩暉花園放盤呎價不到9000　600萬三房單位速吸上車客入市

二手市場仍有平盤，買家趁樓價未回升把握入市機會。中原地產陳家富表示，最近市場氣氛好轉，成交量回升，仍有不少業主叫價保持克制，吸引買家把握機會入市。屯門彩暉花園C座高層7室成交，實用面積671平方呎，3房套房間隔，享開揚遠景。單位開價630萬元，放盤兩星期，速獲買家洽購，業主亦爽快答應減價30萬元，隨即以600萬元成交，折合實用呎價8,942元。

陳家富表示，買家為上車客，睇樓約半年，眼見最近樓市交投回暖，業主議價空間陸續收窄，怕樓價反彈，見上址價錢仍屬吸引，加上裝修及景觀質素高，迅速拍板承接。據了解，原業主則於1996年6月以150萬元買入單位，持貨近26年，帳面獲利約450萬元，單位期內升值幅度達3倍。

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