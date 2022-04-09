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紅磡啟岸盡推最後4伙貨尾　兩房套1,070.88萬起

股樓投資 18:58 2022/04/09

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由恒地發展的紅磡啟岸，委託美聯物業獨家代理銷售，發展商盡推項目最後4伙餘貨，以即供價計，最平由1,070.88萬元起。

資料顯示，啟岸由去年中入伙，為現樓項目，全盤共提供551伙單位，迄今沽出547伙，僅尚餘4伙單位未售。有關的4伙單位，實用面積均為425平方呎，包括2伙兩房一套房連開放式廚房，售價分別為1,070.88萬元及1,118.72萬元（按價單即供價計算）；另外2伙則為兩房一套房連開放式廚房間隔全海景單位，將附連豪華裝修設計一併出售，發展商指，銷售安排將於稍後公布。

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撰文 : 謝昕蕎

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