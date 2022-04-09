WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉

科技業興起，加上疫情推波助瀾，遙距工作成為主流工作模式，不過，Work from home是否一定令打工仔更輕鬆？近日微軟行政總裁Satya Nadella表示，管理層應就員工工作時間作彈性處理，避免員工須要在深夜回覆工作電郵

Satya Nadella指，據微軟鍵盤研究，白領員工生產力在午餐時間前後達高峰，但有約三成人在深夜達到生產力第三高峰，上午及下午10時皆成為工作高峰時段，而疫情流行後，員工每日平均工作時數更上升13%。而根據美國世界大型企業聯合會（Conference Board）調查指，超過一半受訪員工表示，疫情期間工時加長，而遙距工作模式亦令工作與生活界線變得模糊，導致壓力上升。

Satya Nadella表示，幸福感是生產力的重要因素，希望減低員工壓力，認為員工不必在非辦公時間回覆電郵。不過，他並未有正面回應自己會否在週末等時間寄電郵給員工，僅指自己「每天都在學習」。

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