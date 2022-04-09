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【二手樓價】財爺Plan起動換樓鏈　講價42萬買浪澄灣兩房　1,118萬意頭價可借高成數按揭

股樓投資 17:56 2022/04/09

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放寬按保門檻，有助市場換樓氣氛，美聯物業黃育強表示，浪澄灣有兩房單位以1,118萬元意頭價成交。

成交單位為浪澄灣8座高層E室，實用面積554平方呎，屬2房間隔，內櫳企理，景觀開揚，加上近日入市氣氛回升，有換樓客趁機入市，斥資1,118萬元購入上址，據悉，較原叫價1,160萬元議減42萬，減幅約3.6%，折合實用呎價約20,181元。在最新放寬按保計劃下，1,200萬元以下物業可承造最高八成按揭，若只以樓價計，上述單位首期最平只須240萬元。

資料顯示，原業主於2017年7月以905萬元入市，是次轉手帳面獲利213萬元，升值約24%。

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撰文 : 謝昕蕎

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