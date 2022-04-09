【二手樓價】財爺Plan起動換樓鏈　講價42萬買浪澄灣兩房　1,118萬意頭價可借高成數按揭

放寬按保門檻，有助市場換樓氣氛，美聯物業黃育強表示，浪澄灣有兩房單位以1,118萬元意頭價成交。

成交單位為浪澄灣8座高層E室，實用面積554平方呎，屬2房間隔，內櫳企理，景觀開揚，加上近日入市氣氛回升，有換樓客趁機入市，斥資1,118萬元購入上址，據悉，較原叫價1,160萬元議減42萬，減幅約3.6%，折合實用呎價約20,181元。在最新放寬按保計劃下，1,200萬元以下物業可承造最高八成按揭，若只以樓價計，上述單位首期最平只須240萬元。

資料顯示，原業主於2017年7月以905萬元入市，是次轉手帳面獲利213萬元，升值約24%。

【有相睇】啟德花園業主趕移民 放盤3個月急減80萬 三房戶綠表價688萬易手【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映︰【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機