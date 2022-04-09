委託中原獨家代理　恒地西半山THE RICHMOND加推5伙　兩房折實1,694萬起

由恒基地產發展的西半山新盤「THE RICHMOND」，位處西半山羅便臣道，恒基特意委託中原地產獨家代理「THE RICHMOND」。

「THE RICHMOND」壓軸登場的5個住宅單位，包括3個2房套連儲物室單位及2個2房套單位，實用面積介乎462至468平方呎，折實售價由16,949,250元至18,543,270元，折實實用呎價由36,216元至40,137元。

中原地產西南、西半山、中半山、山頂南、愉景灣及離島首席營業董事李巍表示，「THE RICHMOND」地理位置優越，毗鄰中環至半山自動扶手電梯，可瞬間直達港鐵中環站及香港站，交通十分方便。此外，項目擁傳統名校校網，區內名牌學府林立，亦鄰近多間國際學校，相信可吸引家庭客進駐。他續指，財政預算案調高按揭保險樓價上限，「THE RICHMOND」樓價正好受惠「財爺PLAN」，相信亦可吸引區內換樓客，升級換樓至會所設施齊備的新盤。

與上年8月相比 港島區樓價跌最多 各區焦點屋苑表現一覽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

同場加映︰【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機