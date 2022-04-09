【二手樓價】不介意樓齡較舊　45萬首期入市港島兩房戶　長情業主持貨40年賺22倍

港島樓一向有捧場客，但樓價一般而言也相對較貴，若不嫌樓齡稍高，二手市場仍有較低水選擇。中原鄭俊輝表示，疫情緩和，柴灣區本月成交暢旺，柴灣富安閣低層C室，實用面積322平方呎，2房間隔，景觀開揚。業主以448萬元將單位易手，折合平均實用呎價13,913元。



據了解，買家屬於用家，鍾情單位間隔四正實用，附近有多條巴士線來往港九，加上憧憬對面太古新盤可令物業升值，即馬上入市。資料顯示，原業主於1982年以19. 5萬元買入單位，持貨40年，帳面獲利428. 5萬元，單位升值近22倍。

【有相睇】啟德花園業主趕移民 放盤3個月急減80萬 三房戶綠表價688萬易手【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映︰【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機