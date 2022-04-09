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【二手樓價】不介意樓齡較舊　45萬首期入市港島兩房戶　長情業主持貨40年賺22倍

股樓投資 17:15 2022/04/09

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港島樓一向有捧場客，但樓價一般而言也相對較貴，若不嫌樓齡稍高，二手市場仍有較低水選擇。中原鄭俊輝表示，疫情緩和，柴灣區本月成交暢旺，柴灣富安閣低層C室，實用面積322平方呎，2房間隔，景觀開揚。業主以448萬元將單位易手，折合平均實用呎價13,913元。
 
據了解，買家屬於用家，鍾情單位間隔四正實用，附近有多條巴士線來往港九，加上憧憬對面太古新盤可令物業升值，即馬上入市。資料顯示，原業主於1982年以19. 5萬元買入單位，持貨40年，帳面獲利428. 5萬元，單位升值近22倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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