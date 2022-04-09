【有相睇】都會業主SSD鬆綁即止賺離場　持貨3年微升3.6%

樓市回溫，部分屋苑成交量顯著回升，如將軍澳都會駅5日內連錄7成交。中原伍錦基指，屋苑最新錄兩房戶成交，業主持貨3年，剛過額外印花稅期限即沽貨，單位僅微升值3.6%。

伍錦基指，成交單位為都會駅7座高層F室，實用面積503平方呎，坐向北，望開揚山景。單位原叫價890萬元，日前累減約32萬元，以858萬元成交，實用呎價約17,058元。

據了解，原業主於2019年3月以828萬元買入單位，持貨3年即沽，帳面獲利30萬元，單位升值約3.6%。

單位圖片（由代理提供）

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