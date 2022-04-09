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【帶你睇盤】高層靚裝兩房戶　間隔實用空間見使　叫價650萬放盤

股樓投資 16:07 2022/04/09

分享：

大型屋苑生活配套有一定保障，是次介紹的放盤單位，位於元朗尚悅13座高層C室，實用面積423平方呎，屬兩房間隔，單位望景開揚，附露台，向西南望山景。單位內部空間見使，亦連全屋靚裝，可即買即入住；而屋苑設有穿梳巴士往來元朗西鐵站，交通、生活方便。

放盤圖片

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放盤單位 尚悅 13座 高層 C室（物業編號: BK41612905）
實用面積 423平方呎
間隔 兩房
叫價 650萬元
賣點 1. 元朗地標大型屋苑
2. 附企理裝修、開揚景觀
3. 間隔實用
4. 屋苑穿梳巴士往來元朗西鐵站
5. 民生購物方便

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3LSmTkh

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 放盤 利嘉閣 元朗 尚悅

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