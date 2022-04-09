【帶你睇盤】高層靚裝兩房戶　間隔實用空間見使　叫價650萬放盤

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【內地政策】證監會2022年法治政府建設工作安排 貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神
大型屋苑生活配套有一定保障，是次介紹的放盤單位，位於元朗尚悅13座高層C室，實用面積423平方呎，屬兩房間隔，單位望景開揚，附露台，向西南望山景。單位內部空間見使，亦連全屋靚裝，可即買即入住；而屋苑設有穿梳巴士往來元朗西鐵站，交通、生活方便。
放盤圖片
|放盤單位
|尚悅 13座 高層 C室（物業編號: BK41612905）
|實用面積
|423平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|650萬元
|賣點
|1. 元朗地標大型屋苑
2. 附企理裝修、開揚景觀
3. 間隔實用
4. 屋苑穿梳巴士往來元朗西鐵站
5. 民生購物方便
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註︰
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撰文 : 謝昕蕎