【帶你睇盤】高層靚裝兩房戶　間隔實用空間見使　叫價650萬放盤

大型屋苑生活配套有一定保障，是次介紹的放盤單位，位於元朗尚悅13座高層C室，實用面積423平方呎，屬兩房間隔，單位望景開揚，附露台，向西南望山景。單位內部空間見使，亦連全屋靚裝，可即買即入住；而屋苑設有穿梳巴士往來元朗西鐵站，交通、生活方便。

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放盤單位 尚悅 13座 高層 C室（物業編號: BK41612905） 實用面積 423平方呎 間隔 兩房 叫價 650萬元 賣點 1. 元朗地標大型屋苑

2. 附企理裝修、開揚景觀

3. 間隔實用

4. 屋苑穿梳巴士往來元朗西鐵站

5. 民生購物方便

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註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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