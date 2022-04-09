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【烏克蘭戰爭】斯洛伐克及英國增對烏軍事援助 德國增撥款支援難民

環球社會熱點 14:50 2022/04/09

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俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛軍事援助烏克蘭。斯洛伐克成已向烏克蘭捐贈了S-300地對防空導彈系統，是俄烏戰爭爆發後首個向烏克蘭捐贈防空系統國家。英國同日宣布將向烏克蘭捐贈價值1億英鎊（約10.2億港元）軍備，包括開戰後首次捐贈的裝甲車。而德國則宣布聯邦政府將撥款20億歐元（約170.55億港元），支援各州接納烏克蘭難民。

馮德萊恩到訪布查鎮 承諾加快入歐盟程序 【下一頁】

斯洛伐克總理黑格爾（Eduard Heger ）周五表示，已向烏克蘭捐贈了前蘇聯製S-300地對空導彈系統，協助烏克蘭進行自衛。是次為自2月24日俄烏戰爭爆發以來，首次有國家向烏克蘭提供防空導彈系統。黑格爾強調，是次捐贈並不代表斯洛伐克介入俄烏戰爭。

斯洛伐克國防部長Jaroslav Nad隨後宣布，斯洛伐克下周將從美國，接收第四套「愛國者」防空導彈系統。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）確認消息指，美國未來數日內將在斯洛伐克部署愛國者系統，並將由美軍操作。

芬蘭入北約支持率創新高 或在本月底展開討論 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周五舉行會談，約翰遜會後宣布，英國將向烏克蘭捐贈價值1億英鎊的軍備，包括反坦克武器、防空導彈、頭盔及夜視鏡等。英國天空新聞網（Sky News）引述國防部長華禮仕（Ben Wallace）報導，英國將首次向烏克蘭捐贈重型裝甲巡邏車。

朔爾茨則宣布，聯邦政府將撥款20億歐元，支援德國各州接納及協助烏克蘭難民。朔爾茨表示，在德烏克蘭難民將從6月1日起，可獲得基本福利，將更容易獲得就業中心、醫療保健及德語課程。他表示，將烏克蘭難民納入德國基本社會保障系統，有助他們融入並留在德國。他同時呼籲西方國家接收更多烏克蘭難民，目前難以估計未來數月難民局勢發展。

德國聯邦警方表示，至今已有約31.6萬名烏克蘭難民在德國登記。柏林等德國州政府都曾要求聯邦政府提供援助，柏林估計目前有多達6萬名烏克蘭難民居住在當地。

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責任編輯：李俊儀

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