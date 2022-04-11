【TSLA】Tesla或自行開採提煉鋰原料、馬斯克：鋰價漲至瘋狂水平　贛鋒鋰業午後插近15%失「紅底」

▲ 馬斯克：鋰價已漲至瘋狂水平 特斯拉或要自行開採提煉鋰原料

鋰價高漲，電動車巨企Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）亦感難耐，而發帖評論。馬斯克在其twitter專頁發文指，鋰價已經漲到瘋狂的水平（insane levels），除非成本改善，Tesla實際上可能不得不直接進入規模化的開採和提煉鋰。

馬斯克指出，鋰元素本身並不短缺，因為地球上幾乎到處都有鋰，但開採或提煉的速度很慢。

碳酸鋰由鋰提煉出來，是電動車電池的原料。然而，鋰價不斷上升，據Benchmark Mineral Intelligence資料，目前鋰價已按年升487.8%，由年初至今亦升126.5%。

馬斯克表態，連同內地汽車股一同走弱，贛鋒鋰業 （01772） 周一早市插10%，失守「紅底股」，午後跌幅擴大至14%，暫報94.05元，成交6億元。

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