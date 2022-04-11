  • 30°C
香港時間 : 2022411日 (一) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla或自行開採提煉鋰原料、馬斯克：鋰價漲至瘋狂水平　贛鋒鋰業午後插近15%失「紅底」

股市 13:15 2022/04/11

分享：

分享：

馬斯克：鋰價已漲至瘋狂水平　特斯拉或要自行開採提煉鋰原料

鋰價高漲，電動車巨企Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）亦感難耐，而發帖評論。馬斯克在其twitter專頁發文指，鋰價已經漲到瘋狂的水平（insane levels），除非成本改善，Tesla實際上可能不得不直接進入規模化的開採和提煉鋰。

馬斯克指出，鋰元素本身並不短缺，因為地球上幾乎到處都有鋰，但開採或提煉的速度很慢。

碳酸鋰由鋰提煉出來，是電動車電池的原料。然而，鋰價不斷上升，據Benchmark Mineral Intelligence資料，目前鋰價已按年升487.8%，由年初至今亦升126.5%。

馬斯克表態，連同內地汽車股一同走弱，贛鋒鋰業 （01772） 周一早市插10%，失守「紅底股」，午後跌幅擴大至14%，暫報94.05元，成交6億元。

【開市追揸沽】基建股強勢捲土重來？恒指何時企穩兩萬二（附time code）

相關文章：

【TSLA】馬斯克承諾將推充滿未來感「無人駕駛的士」　明年生產電動貨車Cybertruck、人形機器人Optimus

【電動車】美國白宮官員晤汽車業高層、同意要推跨平台電動車充電站　Tesla馬斯克終有份參與

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車

上一篇文章

【AAPL】蘋果確認於富士康的印度廠房生產iPhone 13　蘋果手機在印度市佔率僅4%

下一篇文章

【網購商機】FedEx加快散件運輸服務　貨物來往香港台韓6地須時1至3日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元　中銀：料70萬人申請
【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元　中銀：料70萬人申請
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
【新股IPO】知乎2390今日起招股　入場費約5232元、下周五正式上市
【新股IPO】知乎2390今日起招股　入場費約5232元、下周五正式上市
【綠色債券】陳茂波：零售綠債料月底前接受認購　最低年息率將由2厘上調到2.5厘
【綠色債券】陳茂波：零售綠債料月底前接受認購　最低年息率將由2厘上調到2.5厘
【港股市況】恒指午後跌逾600點、科指跌逾4%　ATM跌3%至5%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後跌逾600點、科指跌逾4%　ATM跌3%至5%（不斷更新）
【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款