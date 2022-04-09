  • 23°C
香港時間 : 2022409日 (六) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夏日限定】7-Eleven yuu會員大著數日 4月11日限定一天優惠 買滿$71即可享11%折扣

理財智慧 18:01 2022/04/09

分享：

【7-Eleven 著數一浪接一浪，於4月11日再次為大家帶來「 yuu折日」，讓大家在復活假前去7仔採購食品！

今期「 yuu折日」將於4月11日早上7時開始，當日只需買滿$71*就即享 11%折扣（即89折優惠），加上今期精選著數優惠，包括 Mövenpick 雪糕/雪葩 100毫升（各款）、藍妹啤酒、醇滑嘉士伯、7-SELECT雞髀、威路士殺菌消毒噴霧等，即時折上折！而掃貨同時除了可以賺取yuu積分外，指定貨品還可以獲取yuu印花，三重優惠享不停！

 

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

 

「 yuu折日」只限一天，快看優惠產品，4月11日去7仔掃貨！想再折上折？以yuu積分換領7-Eleven電子現金券，享盡折扣！

以下精選著數推介，一定有款合你心意！

涼浸浸之選 – 最近天氣漸漸回暖，食杯雪糕簡直是人生一大樂事！無論你喜歡奶香醇厚的雪糕、外皮軟糯的雪米糍、還是配上鬆化脆筒的甜筒，7仔通通爲你準備好，等你隨時「清零」7仔雪櫃！

Mövenpick 雪糕 / 雪葩100毫升（各款）$110/5件

折實價$97.9/5件#，平均$19.6/件（任何Mövenpick 雪糕 / 雪葩100毫升儲7個yuu印花送多1件）

 

樂天雜錦冰凍甜品杯 / 雪見大福雪米糍（各款）/ 固力果巨型甜筒 $72/6件

折實價$64.1#，平均$10.7/件

 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

#需購物淨值滿$71，不包括7仔預購站貨品、香煙及服務項目。

優惠有效期由2022年4月11日上午7時至下午11時59分。此優惠適用於香港店舖。優惠不適用於購買7仔預購站貨品、報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務(包括但不限於八達通、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包)、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。

優惠不可與其他優惠同時使用。圖片只供參考。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。請向店舖查詢店舖地址、貨品及其他信息。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閲yuu應用程式。

^yuu印花派發日期由即日起2022年4月26日；獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由即日起至2022年5月3日。會員需於付款前出示「yuu會員二維碼」或「拍會員八達通/會員enJoy卡」確認會員身份方可儲印花。yuu印花獎賞不可兌換成現金或其他貨品／服務，不可與其他折扣或優惠同時使用。貨品數量有限，部分貨品只限於指定店舖提供，售／換／送完即止。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。貨品圖片只供參考。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機


編輯：袁曉萱

開啟hket App，閱讀全文
食品 香港 甜品 八達通 著數優惠 雪糕

上一篇文章

WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉

下一篇文章

【二手樓價】財爺Plan起動換樓鏈　講價42萬買浪澄灣兩房　1,118萬意頭價可借高成數按揭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【社交平台】Tesla大股東批Elon Musk 入股Twitter「毫無意義」
【社交平台】Tesla大股東批Elon Musk 入股Twitter「毫無意義」
【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變
【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變
【有相睇】啟德花園業主趕移民　放盤3個月急減80萬　三房戶綠表價688萬易手
【有相睇】啟德花園業主趕移民　放盤3個月急減80萬　三房戶綠表價688萬易手
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款