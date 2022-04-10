【夏日限定】7-Eleven yuu會員大著數日 4月11日限定一天優惠 買滿$71即可享11%折扣

【7-Eleven著數一浪接一浪，於4月11日再次為大家帶來「 yuu折日」，讓大家在復活假前去7仔採購食品！

今期「 yuu折日」將於4月11日早上7時開始，當日只需買滿$71*就即享 11%折扣（即89折優惠），加上今期精選著數優惠，包括 Mövenpick 雪糕/雪葩 100毫升（各款）、藍妹啤酒、醇滑嘉士伯、7-SELECT雞髀、威路士殺菌消毒噴霧等，即時折上折！而掃貨同時除了可以賺取yuu積分外，指定貨品還可以獲取yuu印花，三重優惠享不停！

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「 yuu折日」只限一天，快看優惠產品，4月11日去7仔掃貨！想再折上折？以yuu積分換領7-Eleven電子現金券，享盡折扣！

以下精選著數推介，一定有款合你心意！

涼浸浸之選 – 最近天氣漸漸回暖，食杯雪糕簡直是人生一大樂事！無論你喜歡奶香醇厚的雪糕、外皮軟糯的雪米糍、還是配上鬆化脆筒的甜筒，7仔通通爲你準備好，等你隨時「清零」7仔雪櫃！

Mövenpick 雪糕 / 雪葩100毫升（各款）$110/5件

折實價$97.9/5件#，平均$19.6/件（任何Mövenpick 雪糕 / 雪葩100毫升儲7個yuu印花送多1件）

樂天雜錦冰凍甜品杯 / 雪見大福雪米糍（各款）/ 固力果巨型甜筒 $72/6件

折實價$64.1#，平均$10.7/件

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#需購物淨值滿$71，不包括7仔預購站貨品、香煙及服務項目。

優惠有效期由2022年4月11日上午7時至下午11時59分。此優惠適用於香港店舖。優惠不適用於購買7仔預購站貨品、報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務(包括但不限於八達通、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包)、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。

優惠不可與其他優惠同時使用。圖片只供參考。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。請向店舖查詢店舖地址、貨品及其他信息。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閲yuu應用程式。

^yuu印花派發日期由即日起2022年4月26日；獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由即日起至2022年5月3日。會員需於付款前出示「yuu會員二維碼」或「拍會員八達通/會員enJoy卡」確認會員身份方可儲印花。yuu印花獎賞不可兌換成現金或其他貨品／服務，不可與其他折扣或優惠同時使用。貨品數量有限，部分貨品只限於指定店舖提供，售／換／送完即止。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。貨品圖片只供參考。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式。

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編輯：袁曉萱