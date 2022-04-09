Will Smith被禁出席奧斯卡頒獎禮10年 打人事件懲罰出爐

新出爐影帝韋史密夫在奧斯卡頒獎典禮上，掌摑主持人Chris Rock成典禮焦點。雖然韋史密夫已公開向Chris Rock致歉，但美國影藝學院表示仍會採取行動。美國影藝學院周五（8日）宣布，禁止韋史密夫出席奧斯卡頒獎典禮等其他學院活動10年。美國影藝學院感謝Chris Rock保持鎮靜，對韋史密夫實施懲罰是為了保障表演者及嘉賓安全。

Will Smith禍不單行 情敵將出書爆佢老婆外遇經歷 【下一頁】

奧斯卡金像獎主辦單位電影藝術與科學學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）理事會周五開會後宣布，禁止韋史密夫（Will Smith）出席奧斯卡頒獎典禮等其他學院活動10年，無論視像或親身形式都被禁止。

學院發表聲明，感謝Chris Rock在特殊情況下仍能保持鎮靜，亦感激其他人士在電視轉播中表現沈著及優雅。學院指，是次決定是對韋史密夫打人行為的回應，距離保護表演者及嘉賓安全，及恢復學院信任目標又更近一步。

Will Smith為打人致歉「愛的世界沒有暴力的位置」 【下一頁】

韋史密夫上周已辭退學院會員，他發表聲明承認在奧斯卡頒獎禮上的行為是不可原諒的。他表示，自己的行為傷害了很多人，包括Chris Rock及觀眾等，更背叛了學院的信任，剝奪了其他被提名者及獲獎者慶祝機會，對此感到十分傷心。他指未來將致力改變自己，不再讓暴力超越理性。

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責任編輯：李俊儀