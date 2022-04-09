  • 23°C
香港時間 : 2022409日 (六) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地政策】 內地6家銀行 在上海地區推出個貸延期還款等措施

環球政經 19:00 2022/04/09

分享：

針對受疫情影響個人貸款還款難問題，多家銀行在上海地區推出延期還款、徵信保護等金融支持措施，以緩解客戶還款壓力。當中包括：中國銀行、交通銀行、農業銀行、建設銀行、工商銀行、上海農商銀行。

綜合6家銀行宣布的措施，還款措施包括在寬限期之內還款、不進入違約客戶名單、更正相應逾期記錄、降低分期還款額、延後還款期限、最長可3年不歸還貸款本金等。其中在還款期有調整外，還有在綫辦理還款、不計收罰息等彈性措施。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機


編輯：袁曉萱

開啟hket App，閱讀全文
疫情 經濟 金融 銀行 中國 上海

下一篇文章

紅磡啟岸盡推最後4伙貨尾　兩房套1,070.88萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【社交平台】Tesla大股東批Elon Musk 入股Twitter「毫無意義」
【社交平台】Tesla大股東批Elon Musk 入股Twitter「毫無意義」
【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變
【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變
【有相睇】啟德花園業主趕移民　放盤3個月急減80萬　三房戶綠表價688萬易手
【有相睇】啟德花園業主趕移民　放盤3個月急減80萬　三房戶綠表價688萬易手
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款