【內地政策】 內地6家銀行 在上海地區推出個貸延期還款等措施

針對受疫情影響個人貸款還款難問題，多家銀行在上海地區推出延期還款、徵信保護等金融支持措施，以緩解客戶還款壓力。當中包括：中國銀行、交通銀行、農業銀行、建設銀行、工商銀行、上海農商銀行。

綜合6家銀行宣布的措施，還款措施包括在寬限期之內還款、不進入違約客戶名單、更正相應逾期記錄、降低分期還款額、延後還款期限、最長可3年不歸還貸款本金等。其中在還款期有調整外，還有在綫辦理還款、不計收罰息等彈性措施。

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編輯：袁曉萱