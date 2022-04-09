【醫療科技】英格蘭創新科技 人工胰腺將徹底改變糖尿病護理

英格蘭有900名患有早期一型糖尿病患者正在測試一種可能改變生命的人工胰腺。它可以消除指尖採血測試的需要，並防止血糖水平過低而危及生命的低血糖發作。

該技術使用皮下傳感器及混合閉環系統。它持續監控水平，並且泵會自動調整所需的胰島素量。但混合系統不是完全自動化的，因為需要輸入進餐時攝入的碳水化合物量。

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這是世界上第一次在全國范圍內對該技術進行測試，而且是在第一位糖尿病患者接受胰島素注射100年後。這科技能夠提高生活質量，並看到病人大部分的血糖讀數都在目標範圍內，病人不用再持續監控血糖水平，

此前，英國國家健康與照顧卓越研究院（NICE）建議英格蘭的每個一型糖尿病患者都可以通過附在皮膚上的傳感器進行某種形式的持續血糖監測。

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編輯：袁曉萱