【海外展覽】港企疫下發展電子商務　留意線上零售趨勢有什麽方法？

疫情下電子商務盛行，零售商也愈來愈著重網上銷售。但市場在疫下變動多和快，企業要多留意行業走勢。2022年的柏林電子商務博覽會（E-commerce Berlin Expo 2022）便分享線上零售的最新趨勢和技術，並提供平台讓商家建立聯繫，尋求新的合作。

柏林電子商務博覽會面向B2B（企業對企業）市場，探討電子商務業務，包括時下最新的零售技術、企業發展電子商務時，如何揀選合適的平台並制定市場策略。並有講者分享管理電子商務業務的策略等。

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該展覽將於2022年5月5日，並在早上10時至下午5時，於德國柏林舉行。主辦機構E-commerce Capitals Sp. z o.o. Sp. k.預計，將有過萬人入場。

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官網顯示，過去的參加者包括Google、Facebook、YouTube、Otto Groupm、亞馬遜和阿里巴巴集團等。同時也詳列了參展商名單，有興趣人士可以在網上免費報名，參加位於德國柏林的電子商務展覽。

責任編輯：馬意文