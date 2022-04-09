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【流產須知】流產女性易患上創傷後壓力症候群 利用VR減輕患上機率

環球政經 16:30 2022/04/09

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一位領先的研究人員警告說，每年流產後，英國數以萬計的女性可能會出現創傷後壓力症候群（PTSD）的症狀。

湯姆伯恩教授估計，受影響的人數每年可能達到4.5萬人。

但他說，大多數人沒有得到及時的心理支持，沒能預防創傷後壓力症候群的發展。他的團隊正在嘗試各種新方法包括虛擬現實，來幫助解決這個問題。

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創傷後壓力症候群的症狀範圍很廣，可能包括：

・重溫所發生事情的各個方面，例如閃回和侵入性想法

・警覺或感到緊張，例如容易心煩意亂或生氣，以及極度警覺的感覺

・避免感覺或記憶，包括轉向酒精或藥物，或感覺身體麻木或與身體分離

・困難的信念或感覺，包括責備自己和感覺無處可逃

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曾於流產時戴VR的女性表示，但並沒有因為正在發生的事情而感到窒息或不知所措，因為我覺得我在另一個空間，看着這個完全不同的場景。她說：「但我仍然對發生在我身上的事情感到在場，這對我來說也很重要。」

研究員Nina Parker博士還在調查是否讓人們在回憶起痛苦的記憶後立即沉浸在簡短的任務中──例如玩修改後的電腦遊戲或聽播客──是否有助於預防PTSD和其他心理問題的發展。

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編輯：袁曉萱

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