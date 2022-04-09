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【內地政策】證監會2022年法治政府建設工作安排 貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神

股樓投資 16:00 2022/04/09

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2022年，證監會將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，中央經濟工作會議，中央全面依法治國委員會第一次、第二次、第三次會議以及中央全面依法治國工作會議精神，全面貫徹習近平法治思想，完整準確全面貫徹新發展理念，服務構建新發展格局和高質量發展，持續深入推進資本市場法治政府建設；持續深化以全面實行股票發行註冊制為主綫的資本市場改革，進一步加強資本市場基礎制度建設；突出放管結合，認真履行監管職責，引導、鼓勵市場產品創新；嚴格落實《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，健全證券執法司法體制機制，嚴厲打擊資本市場違法行為；為打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，實現資本市場高質量發展提供堅強法治保障，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

第2季部署：晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份，【見下頁】

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編輯：袁曉萱

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